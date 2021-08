Halo, ecco quando debutterà l'attesa serie tv su Paramount+

Si parla ormai da diversi anni di una serie tv di Halo, adattamento televisivo della celebre saga videoludica di Bungie. Ma quando arriverà sugli schermi?

A quanto pare, relativamente presto.

Presto perché Halo arriverà su Paramount+ nel 2022, relativamente perché non sappiamo ancora quando nello specifico (e tra un gennaio e un novembre, per dire, c'è parecchia differenza, come ben sappiamo).

L'annuncio è arrivato ai TCA 2021, durante i quali il Presidente e CEO di ViacomCBS Streaming Tom Ryan e la Chief Programming Officer del network Tanya Giles hanno parlato della serie ormai in fase di sviluppo dal lontano 2013, quando Steven Spielberg fu annunciato come uno dei produttori di Halo.

Da allora lo show ne ha passate di ogni, con cambi di showrunner, network e quant'altro, ma ora che Halo ha effettuato il passaggio su Paramount+, sembra essere finalmente arrivato il suo momento.

"Quando abbiamo iniziato a sviluppare Halo, tanti anni fa, non c'era ancora Paramount+, né l'idea di un servizio simile" ha spiegato Gary Levine, co-presidente di Showtime, approfondendo il topic del trasferimento "Ed è sempre stata una serie un po' fuori dagli schemi per noi. 'Che ci fa Showtime con una serie tv tratta dai videogame, un first-person shooter, in mezzo a tutte quelle serie drammatiche?'. E abbiamo lavorato davvero sodo in questi anni per far sì che potesse rientrare tra i nostri prodotti, ma quando è emerso Paramount+, non abbiamo potuto fare a meno di pensare che fosse la sua dimora ideale".

Halo è stata prodotta da Showtime in collaborazione con 343 Industries e la Amblin Television di Steven Spielberg. La storia "sarà ambientata nell'universo che ci fu presentato nel 2011. È un epico conflitto nel 26esimo secolo tra gli umani e una minaccia aliena nota come The Covenant. Lo show ci andrà a fondo sulle storie personali di ognuno, ma sarà carico di azione e avventura in una versione del futuro davvero incredibile" ha concluso Giles, affermando che "È adatta sia ai fan di lunga data di Halo, sia a chi non ne ha mai sentito parlare".