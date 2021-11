Halo, quando esce la serie TV ispirata al videogioco Microsoft?

Sono letteralmente anni da quando si è iniziato a parlare di un possibile adattamento seriale di Halo, il noto titolo di Bungie Studios uscito in più capitoli come esclusiva Xbox. Ma dopo una serie interminabile di invii, imprevisti e sostituzioni, il nuovo teaser appena uscito annuncia finalmente una data ufficiale di distribuzione.

La serie di videogiochi sviluppata per Xbox - lo sanno gli appassionati come i meno informati sui fatti - ha fatto letteralmente la storia degli sparatutto in prima persona, d'ambientazione sci-fi e non solo. Protagonista della vicenda è il Master Chief, l'ultimo sopravvissuto della razza di Spartan, soldati geneticamente modificati e potenziati da un esoscheletro ipertecnologico, chiamati a difendere l'umanità dai Covenant, un'alleanza aliena decisa a sterminare la razza umana per motivi religiosi.

Vista la fortuna e la nomea guadagnata dal titolo fra giocatori e non, un gigantesco grido di esultanza si levò all'annuncio, da parte di un gigante della produzione come Steven Spielberg, di un adattamento in live-action per il piccolo schermo programmato per il 2015. Da allora però, il progetto ha subito quello che è stato definito un vero e proprio "inferno produttivo", assistendo a un continuo rimpasto di showrunner e cast designati.

Alla vigilia della pandemia da Covid-19, la produzione riuscì a chiudere finalmente la fase di pre-produzione e avviare le riprese di Halo, ben presto interrotte (però) dalla chiusura dei set e riavviate a singhiozzi nel corso delle sporadiche riaperture. Persino la fase di post-produzione è lievitata oltremodo, portando la squadra a rimontare per intero gli episodi già girati e ufficialmente impacchettati. Come se non bastasse - anche se da quel momento il passaggio di testimone sembra aver ingranato la marcia finale - è cambiata anche la piattaforma di distribuzione: da che doveva essere Showtime, sarà Paramount+ a distribuire Halo nei Paesi dove è attivo il servizio, mentre in Italia sarà Sky a prendere in carico l'uscita.

La grande domanda però, è quando potremo finalmente dare un sguardo a questo benedetto, interminabile cantiere che si compone di nove episodi. Una data precisa ancora non è stata comunicata, ma nel teaser appena mostrato di Halo viene dato per certo il prossimo anno. Riuscire a prevedere in quale stagione del 2022, di preciso, uscirà la serie, non è cosa facile. Se per altre serie infatti questa viene calendarizzata subito dopo la fine delle riprese e della post-produzione, la cui durata media è abbastanza prevedibile, in questo caso eccezionale è già da molto tempo che riprese e montaggio sono stati conclusi.

In altre parole, il tempo che ci separa dall'uscita dipenderà da una strategia calcolata per promuovere a dovere una serie troppo a lungo messa in naftalina. Potrebbe essere la metà dell'anno prossimo come - più probabilmente - la fine del 2022, verso la stagione autunnale, visto che il titolo non è ancora presente nel calendario televisivo 2021/2022 e potrebbe quindi scalare all'inizio del successivo. Noi non sappiamo nenche più da quant'è che l'aspettiamo: e voi? Ditecelo nei commenti!