Halo: record di visualizzazioni per la nuova serie di Paramount+!

La nuova serie di Paramount Plus, Halo, è da poco arrivata in Italia, mentre in patria l'episodio di debutto ha già stabilito grandi record per la piattaforma.

Lo show tratto dalla serie di videogiochi, infatti, ha stabilito un nuovo record come anteprima mondiale più seguita sul servizio streaming nelle prime 24 ore dal rilascio, superando i precedenti numeri registrati dal prequel di Yellowstone, 1883, a Dicembre.

La Paramount non ha fornito dati precisi, cosa che non fa quasi mai, ma per capire la portata della serie basta pensare che ha raccolto ben 4,9 milioni di spettatori con la messa in onda tradizionale. Sicuramente, in ogni caso, la classifica Nielsen in uscita questa settimana ci darà un'idea del successo raccolto da Halo. Che, tra l'altro, se entrasse nella Top 10 di Nielsen sarebbe la prima serie della Paramount a farlo.

É interessante notare che Halo è stata rinnovata per una seconda stagione ancora prima di arrivare sui nostri schermi, e le riprese sono al momento in corso. La storia della serie è nata su Xbox ed è stata sviluppata su Showtime prima di migrare verso Paramount+ un anno fa, dando vita a un'esperienza incredibile. A confermarlo è la Chief Programming Officer, Tanya Giles. "Dare vita ad Halo come serie streaming è stato uno degli sforzi più gratificanti per Paramount+ fino ad oggi e non potremmo essere più entusiasti dell'importante risposta dei fan al debutto della serie" ha detto Giles, aggiungendo che tutti i creativi coinvolti non vedono l'ora che "i fan sperimentino di più di questo incredibile universo".