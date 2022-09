Halo, riprese iniziate per la Stagione 2 di Paramount+!

La passata stagione di Halo su Paramount+ ha raccolto critiche e favori perlopiù in egual misura. Il che stupisce viste le tantissime differenze - volute e dichiarate - rispetto al canone videoludico. La seconda stagione era stata ufficializzata ancor prima di vedere i risultati della prima e ora dovrà giocare bene le sue carte.

All’indomani delle recensioni (tiepide) per la nuova serie di Paramount+, i creatori hanno promesso che avrebbero fatto tesoro delle critiche su Halo in vista della seconda stagione. L’adattamento però si attendeva da più di dieci anni e un hype incredibile aveva anticipato il suo arrivo. Questo gli ha permesso di diventare il secondo show più visto di sempre su Paramount Plus. Ora però la seconda stagione non avrà dalla sua la sorpresa dell’inesplorato e dovrà riguadagnarsi il favore dei molti non del tutto convinti dai precedenti episodi.

La nuova stagione inizia ufficialmente oggi la produzione in Islanda, hanno annunciato gli studios.

Paramount+ aveva precedentemente confermato che una seconda stagione era già stata ordinata prima ancora che lo show debuttasse all’inizio di quest’anno. Oltre che in Islanda, i nuovi episodi dovrebbero girare a Budapest, in Ungheria, entro la fine dell'anno. Ovviamente, Pablo Schreiber (Master Chief) torna nella seconda stagione così come il resto del Silver Team. Paramount+ ha anche rivelato che Joseph Morgan (Vampire Diaries) e Cristina Rodlo (No One Gets Out of Here Alive) si sono uniti al cast rispettivamente nei panni di James Ackerson e Talia Perez.

Ackerson è descritto come "un formidabile agente dell'intelligence che ha trascorso la sua carriera scalando i ranghi dell'Ufficio Segreto dell'UNSC" mentre Perez è descritta come "un caporale specializzato in linguistica per un'unità di comunicazione del Corpo dei Marines dell'UNSC e una recluta relativamente nuova che deve ancora affrontare un vero combattimento". Per il resto, tutti i personaggi sopravvissuti ai precedenti episodi dovrebbero tornare come ricorrenti nello show. Voi come avete accolto i primi episodi? Ditecelo nei commenti!