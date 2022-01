Halo, scelta l'interprete di Cortana nella serie tv: ecco di chi si tratta

Il personaggio di Cortana sarà presente nella serie tv live action che adatta il franchise del videogioco Halo, prodotta da Steven Spielberg. Sin dalle prime fasi di casting l'attenzione era concentrata anche sulla scelta dell'attrice che avrebbe interpretato Cortana e ora è stato ufficializzato finalmente il nome, non così inaspettato.

Cortana sarà interpretata da Jen Taylor, voce ufficiale del personaggio anche nel franchise videoludico. La sua presenza si può intravedere brevemente anche nel trailer di Halo pubblicato qualche giorno fa.



In realtà l'annuncio di Jen Taylor non chiarisce un dubbio: l'attrice sarà presente soltanto vocalmente come nei videogiochi oppure presterà anche il proprio volto al personaggio?

Ricordiamo che MasterChief avrà una voce differente rispetto a quella dei videogiochi quindi tutto è possibile anche per quanto riguarda Cortana.



Halo racconta la storia della guerra tra esseri umani e Covenant, nonché la creazione degli Sparta da parte della dottoressa Halsey per poter concludere il conflitto. MasterChief è il più potente tra i soldati e la sua importante missione è quella di scovare l'Halo, super arma che potrebbe cambiare clamorosamente le sorti della battaglia.



Il cast dello show comprende Natasha McElhone, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Olive Gray, Charlie Murphy e Yerin Ha.

Ricordiamo che la serie tv Halo farà parte di un altro universo rispetto a quello dei videogiochi.