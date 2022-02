Halo, la seconda stagione della serie avrà un nuovo showrunner: ecco chi potrebbe essere

Mentre tutti si chiedono quando arriverà Halo in Italia, il nuovo show tratto dalla serie di videogiochi omonima è pronto a debuttare negli USA il 24 Marzo. Ma arriva già il primo terremoto in cabina di regia: se il prodotto verrà rinnovato per una seconda stagione, infatti, arriverà un nuovo showrunner.

Si tratterebbe del terzo dopo Kyle Killen e Steven Kane, che hanno diviso il compito per un po'. Almeno finché Kane non ha lasciato la serie nel bel mezzo della produzione, confermando che non tornerà per la stagione 2. Secondo quanto dichiarato dall'ex-showrunner, i motivi dell'addio sono stati puramente logistici: "Non avrei mai immaginato che saremmo andati oltre una stagione, considerando solo la quantità di lavoro che ci vuole. È uno show molto impegnativo da scrivere e produrre. Sono entrato [nel progetto], mi sono arricchito e ho fatto il mio lavoro, ma non posso farlo da remoto."

Al posto di Kane e Killen, Paramount+ ha subito messo gli occhi su un altro grande nome. "Stiamo parlando con David Wiener", ha detto il produttore esecutivo Justin Falvy, aggiungendo che Wiener è già al lavoro su una potenziale seconda stagione. Che potrebbe non essere l'ultima. "La nostra intenzione è quella di produrre diverse stagioni dello show" ha infatti aggiunto Falvy.

Wiener ha lavorato a diversi titolo di rilievo negli ultimi anni, come Flesh and Bone di Starz, Homecoming di Amazon Prime ed è stato showrunner di Brave New World di Peacock. Un profilo sicuramente interessante, che potrebbe dare tanto allo show basato sulla leggendaria serie di videogiochi Xbox. Cosa ne pensate?

Nel frattempo, in attesa della prima stagione, vi lasciamo con il trailer di Halo!