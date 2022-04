Halo: il secondo episodio anticipa l'arrivo di Cortana

Il secondo episodio della serie di Paramount+, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Halo 1x02, ha gettato tanta carne al fuoco facendo così salire l'attesa per la terza puntata, nella quale debutterà finalmente Cortana.

Sembra che l'arrivo di Cortana sia imminente nella serie TV di Halo. Lo show, che ha apportato notevoli cambiamenti alla storia, non è l'adattamento diretto di un gioco o di una vicenda specifica del mondo di Halo e ha spiazzato i fan con l'ultimo episodio uscito. La scelta di far togliere il casco a Master Chief, che ha così rivelato il suo volto al pubblico, è una cosa mai accaduta nei videogames. Altro cambiamento importante è quello riguardante Cortana, che non è insieme al protagonista dall'inizio.

Cortana è già stata vista in alcuni trailer e il secondo episodio suggerisce che probabilmente il suo debutto avverrà nell'episodio 3. Nell'ultima puntata, Halsey afferma di aver sviluppato un'IA nota come Cortana, che permetterebbe all'UNSC di avere un maggiore controllo sui suoi Spartan.

Alla fine dell' episodio, Halsey apre una capsula con una donna al suo interno, che sembra proprio essere una manifestazione fisica di Cortana. Al momento, resta da vedere quanto il personaggio sarà simile alla sua controparte nel gioco. Per il ruolo, lo show ha scelto la voce dei videogiochi di Cortana, Jen Taylor.

Intanto, anche il creatore di Halo ha elogiato la prima puntata dello show.