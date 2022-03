Halo, la serie da domani su Sky! Tutti gli orari e i canali per vederlo anche in streaming

Mentre sono già in corso le riprese della stagione 2 di Halo, la serie tv di Paramount Plus ispirata alla celebre saga di videogiochi Xbox arriverà su Sky da domani 24 marzo: ecco tutti gli appuntamenti, gli orari e i canali per vedere lo show, anche in streaming.

Come detto in Italia Halo sarà disponibile su Sky da domani 24 marzo ma debutterà anche in streaming su NOW e on demand su Sky: il debutto sarà trasmesso in versione originale sottotitolata, mentre da lunedì 28 marzo partirà su Sky Atlantic la messa in onda della versione in italiano.

Ambientata nell’universo narrativo creato per la prima volta nel 2001 con il lancio del primo "Halo" per Xbox, la serie mette in scena un epico conflitto del 26° secolo tra l'umanità e una minaccia aliena nota come Covenant. La serie ha come protagonisti Pablo Schreiber nel ruolo del super soldato Master Chief, Natascha McElhone nei panni della dottoressa Halsey, brillante, tormentata e imperscrutabile creatrice dei super soldati Spartan, e Jen Taylor nel ruolo di Cortana, l'IA più avanzata nella storia umana e potenzialmente la chiave per la sopravvivenza della razza umana. Nel cast anche Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Grey, Kate Kennedy e Danny Sapani.

La serie è stata già rinnovata per una seconda stagione prima ancora del debutto della prima, è prodotta da SHOWTIME in associazione con 343 Industries, assieme alla Amblin Television di Steven Spielberg. Quali sono le vostre aspettative? Darete priorità alla versione in lingua originale oppure attenderete gli episodi doppiati? Ditecelo nella sezione dei commenti!