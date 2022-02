Halo: la serie tratta dai videogame arriverà in Italia su Sky, ecco la data d'uscita

Nelle ultime ore, il catalogo dei prodotti che usciranno su Sky è stato aggiornato al mese di marzo e tra questi a sorpresa c'è anche Halo, la prima stagione della serie ispirata al celebre franchise videoludico prodotto da Microsoft per Xbox. Già da qualche settimana era nell'aria che la serie sarebbe arrivata da noi in contemporanea con gli USA.

Ebbene, Sky ha confermato che gli episodi della serie TV di Halo saranno trasmessi tutti i lunedì a partire dal 28 marzo, con appena quattro giorni di ritardo rispetto alla messa in onda in Nord America. Inoltre, il 28 marzo non sarà trasmessa solo la premiere, bensì i primi due episodi, notizia che al momento non è ancora stata ancora confermata da Paramount.

Halo, ispirata al celebre franchise videoludico Microsoft, segue la storia di John-117 (Pablo Schreiber), il Master Chief, che porta alla luce i segreti di una civiltà perduta mentre combatte contro un'alleanza aliena teocratica nota come Covenant. Mentre Master Chief tenta di arginare l'assalto alieno, l'umanità si è diffusa in tutto il cosmo, portando alla formazione di nuove fazioni. La maggior parte degli individui è ora è protetta dal governo terrestre e dal Comando spaziale delle Nazioni Unite, ma ci sono anche insediamenti umani indipendenti e insurrezionalisti, che si oppongono attivamente a questa giurisdizione imposta.

La produttrice esecutiva della Serie TV di Halo ha spiegato di "aver deciso sin dal principio di voler raccontare la storia personale di questo iconico personaggio. E una volta che siamo entrati davvero in fase di stesura della storia, per noi è diventato chiaro che avremmo davvero dovuto mostrare che persona si nasconde sotto quell'armatura e sotto il casco di Master Chief".

Sappiate che Paramount ha già rinnovato Halo per una seconda stagione. In attesa di una conferma da parte di Sky, vi lasciamo al trailer ufficiale di Halo.