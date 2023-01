Halo, la serie tratta dal videogame è la più vista su Paramount+: batte anche Yellowstone

Secondo un articolo pubblicato dall'autorevole Wall Street Journal, la serie televisiva Halo è risultata essere la più vista in assoluto nel 2022 sul servizio streaming Paramount+, riuscendo a battere il fenomeno Yellowstone e il suo spin-off 1883. I fan del videogame non vedevano l'ora, infatti, di scoprire come sarebbe stato questo adattamento.

Sebbene alcuni si fossero opposti all'interpretazione del franchise da parte della serie Paramount+, i numeri hanno parlato da soli. Nelle 24 ore successive alla prima di marzo 2022, il primo episodio di Halo ha battuto il record di Paramount+ come serie originale più vista di tutti i tempi. La notizia che Halo è adesso diventato lo show più popolare di Paramount+ nel 2022 probabilmente aumenterà il morale del cast e della troupe, che con questa notizia si prepareranno in vista delle riprese della Stagione 2, da poco iniziate.

Inoltre, i produttori hanno parlato del loro desiderio di espandere l'universo live-action di Halo in un grande franchise, di cui la seconda stagione dovrebbe essere solo il primo tassello. La serie di videogiochi da cui è tratto lo show ha sicuramente fatto scuola, avendo debuttato nel 2001 ed essendo diventato uno dei titoli più famosi di sempre per qualsiasi console, con oltre 82 milioni di copie vendute e 6 miliardi di dollari di vendite in tutto il mondo. Come il gioco, la serie racconta un conflitto del 26° secolo tra l'umanità e il Covenant, una minaccia aliena.

Attualmente non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per la Stagione 2 di Halo, ma con le riprese iniziate da poco è probabile un arrivo sul servizio Paramount+ per la fine di quest'anno o per l'inizio del 2024. Ricordiamo che il protagonista della serie è interpretato da Pablo Schreiber.

Sull'altro versante, mentre continua la programmazione degli episodi di 1923, Paramount ha annunciato la data d'uscita della parte finale di Yellowstone 5. Proprio la notte scorsa, Kevin Costner ha vinto il Golden Globe per la sua interpretazione nello show.