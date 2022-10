Halo, la serie tv arriva in home video: 5 ore di contenuti bonus e Xbox Game Pass gratis

Adattamento live-action del franchise di maggior successo di Xbox, la stagione 1 di Halo, serie tv di Paramount e ShowTime, si prepara a debuttare nel mercato home-video anche in Italia, grazie a SHOWTIME, CBS Home Entertainment, Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures.

L'appuntamento è fissato per il 17 novembre 2022, quando la prima stagione di Halo sarà disponibile in DVD, Blu-ray, 4K UHD e in Steelbook Limited-Edition 4K UHD: la collection in cinque dischi, ricca d’azione, presenta tutti e nove gli episodi della prima stagione della serie, e oltre cinque ore di contenuti speciali e dietro le quinte, inclusi 75 minuti di filmati esclusivi che portano gli spettatori oltre lo schermo, offrendo uno sguardo più approfondito al mondo di HALO. Inoltre le edizioni 4K UHD e Steelbook 4K UHD includeranno anche art card collezionabili di Kwan Ha, Dr. Halsey, Soren, Master Chief, Vannak, Riz e Kai. Infine, tutte le edizioni includono anche un abbonamento di 1 mese a Xbox Game Pass — Ultimate.

Qui sotto l'elenco di tutti i contenuti speciali:

Dissecting the Battle of Madrigal - La troupe di Halo ti porta dietro le quinte per analizzare uno dei momenti più importanti dello show, la Battaglia di Madrigal.

Per altri contenuti guardate il trailer onesto della prima stagione di Halo: cosa ne pensate della serie? Ditecelo nei commenti.