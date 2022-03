Halo Serie TV, a che ora esce su Sky e come vederla

Finalmente, ci siamo. Dopo un'attesa più che decennale, una manciata di ore ci dividono dall'uscita del primo adattamento seriale dedicato ad Halo. Negli Stati Uniti arriverà sui canali di Paramount+, ma l'Italia si è fatta trovare pronta grazie a una distribuzione in contemporanea con gli USA. Ecco dove e a che ora vederla.

Dopo lo shock causato dalla mancata uscita di Peacemaker in Italia nonostante sia passato diverso tempo dalla distribuzione su HBO, con la quale si auspicava che Sky trovasse un accordo ravvicinato come spesso accaduto per il servizio non attivo in Italia, un secondo posticipo a tempo indeterminato non avremmo potuto sopportarlo. Soprattutto per una serie come quella tratta dal popolarissimo videogioco Xbox, che ha avuto una delle storie produttive più travagliate – a fronte dell’interesse che ci poteva essere per un titolo del genere – della storia recente del piccolo schermo.

Era il lontano 2013 quando Steven Spielberg fu incaricato di vagliare un possibile adattamento su commissione della stessa Xbox, nel momento in cui tentò di lanciarsi senza successo nel mondo dell’intrattenimento. Ora, pochissime ore ci dividono dai nuovi episodi: in pratica, abbiamo atteso un anno per ciascuno. Negli Stati Uniti, le testate di settore vogliono l’uscita su Paramount+ alla mezzanotte del 24 marzo (ora della Costa Occidentale), che corrisponde alle 3 del mattino per la Costa Orientale USA. Per quanto riguarda l’orario specifico italiano invece, non ci sono indicazioni precise. Ma sappiamo che Sky e la sua piattaforma di streaming NOW si sono assicurati la distribuzione in contemporanea.

Quindi, facendo due calcoli, visto che sono otto le ore a dividerci dal fuso orario della West Coast, ottimisticamente la serie dovrebbe arrivare che da noi saranno già le 8 del mattino di domani, 24 marzo. Il che risulta logico per una distribuzione in streaming su NOW, ma dovrebbe essere lo stesso per i canali on demand. Questo per quanto riguarda le versioni sottotitolate. Per gli episodi doppiati, invece, sembra che si dovrà attendere ogni volta quattro giorni dall’uscita negli USA. Diciamo ogni volta perché anche per quanto riguarda il blocco di episodi – che sono nove in tutto della durata di un’ora ciascuno – non arriveranno tutti insieme.

Da domani dovrebbero essere disponibili i primi due, mentre gli altri arriveranno a cadenza settimanale, anche in quel caso, in contemporanea fra USA e Italia. Stando alle dichiarazioni della produzione, pur non avendo ricoperto i ruoli principali di showrunner, Steven Spielberg ha supervisionato praticamente ogni fase di lavorazione della serie, dalla script room alla regia, dalla produzione esecutiva alla post-produzione. Nel frattempo, è molto vicino l’inizio riprese per la seconda stagione di Halo. Quali le vostre aspettative?