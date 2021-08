Halo: la serie tv mostrerà un lato di Master Chief mai visto nella saga dei videogiochi

L'attesissima serie tv di Halo ha mancato l'appuntamento con l'E3 2021, durante il quale i fan avevano sperato nella pubblicazione del primo trailer, ma in attesa di immagini ufficiali emergono nuove informazioni sulla trama dello show ispirato al celebre videogame Xbox.

Kiki Wolfkill, il capo dello studio transmediale di 343 Industries, ha affermato nel corso di una recente intervista promozionale che la serie tv di Halo mostrerà un lato di Master Chief mai visto nella saga videoludica. Parlando con IGN della serie, Wolfkill ha dichiarato: "Probabilmente la sfida più grande nell'adattare il gioco è che il gioco è progettato per metterti nell'armatura di Chief, mentre quello che stiamo chiedendo alle persone di fare con lo show è smettere di giocare e uscire dall'armatura. Nella serie presenteremo un lato di Chief che semplicemente non è mai stato visto finora perché è una cosa che non si poteva far giocare nel videogame".

Wolfkill ha aggiunto: "Per me, la cosa importante è stata concentrarsi sul dove dobbiamo arrivare e sul ciò che vogliamo che questa serie sia. Per questo progetto, vogliamo essere in grado di fare qualcosa di nuovo con il franchise di Halo, e vogliamo che le persone siano in grado di sperimentarlo in modo diverso: abbiamo sentito il peso di questa grossa responsabilità, ma a muoverci c'è stato anche una motivazione molto personale, l'impulso di voler creare qualcosa di straordinario."

Nel frattempo, è stato già annunciato che lo showrunner di Halo lascerà la serie dopo la prima stagione.