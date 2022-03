Halo Serie TV, i produttori rivelano: 'Ecco perché Master Chief si toglierà il casco!'

A poche ore dall'atteso debutto della serie tv di Halo, i produttori della serie Paramount+ Kiki Wolfkill e Steven Kane hanno rivelato alcuni dettagli, tra i quali il motivo per cui vedremo il Master Chief di Pablo Schreiber togliersi il casco!

Nell'intervista rilasciata a Collider, Wolfkill e Kane hanno raccontato le ragioni per cui hanno scelto di mostrare il volto di John-117, interpretato da Pablo Schreiber: "Non è qualcosa che abbiamo deciso fin dall'inizio" ha rivelato Kiki Wolfkill. "Ma per noi è sempre stato un obiettivo e una priorità raccontare la storia di Master Chief e, ancor più importante, la storia di John, un personaggio che non viene esplorato troppo nei giochi".

"Quando abbiamo iniziato a confrontarci su come avremmo mostrato quell'evoluzione e su cosa avrebbe significato per John comprendere il suo ruolo in quanto Master Chief, ma anche in quanto umano con la più ampia questione dell'umanità a rischio, ci è apparsa chiara la necessità emotiva e fisica di essere in grado di vedere il volto che si nasconde nel casco e anche di vedere John senza armatura" ha proseguito la produttrice.

"Quel momento non lo abbiamo trattato con leggerezza" ha aggiunto Kane, che si è occupato direttamente della sceneggiatura di quella sequenza. "Ci siamo appoggiati a quel momento in cui si toglie il casco, come se fosse una sorgente da cui prende vita il resto della stagione".

I due produttori hanno parlato anche della futura stagione 2 di Halo, il cui inizio delle riprese è stato svelato pochi giorni fa dallo stesso attore protagonista. A questo riguardo, Kiki Wolfkill ha spiegato: "Non vogliamo che passino due anni prima della prossima stagione. Siamo molto entusiasti di ripartire e poter fare tutte le cose che abbiamo imparato durante la prima stagione o che non siamo riusciti a portare a termine. Non vediamo l'ora di tornare in produzione il prima possibile e siamo decisamente nel percorso verso la produzione".