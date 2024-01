Halo, niente sesso per Master Chief: l'opinione del protagonista Pablo Schreiber

La prima stagione dell'adattamento televisivo del videogioco Halo, è stata divisiva e uno dei momenti maggiormente discussi è quello in cui Master Chief ha un rapporto sessuale con l'agente Covenant trasformata in essere umano Makee (Charlie Murphy). Una scena che ha fatto parecchio discutere e ha suscitato reazioni contrastanti.

Pablo Schreiber, protagonista della serie, non si è dimostrato immune alle reazioni dei fan di Halo e ha voluto assicurarsi che i fan fossero a conoscenza del suo punto di vista sulla questione:"La decisione di rendere la relazione tra Makee e John una connessione romantica è stato un errore enorme".



L'attore spiega:"Sento che è stato un enorme errore all'epoca e ho discusso contro questa cosa. Ma sono chi sono. Non scrivo gli script. Fornisco solo la mia opinione. Non è stata ascoltata".

La seconda stagione di Halo sarà disponibile su Paramount+ il prossimo 8 febbraio. In attesa dei nuovi episodi, recuperate la recensione della prima stagione di Halo.



Nel cast della serie, oltre a Schreiber, anche Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Charlie Murphy, Danny Sapani e Bokeem Woodbine.

Su Everyeye potete recuperare il trailer della seconda stagione di Halo, la serie tv scritta da Kyle Killen e Steven Kane.



Pablo Schreiber è conosciuto per i suoi ruoli in diverse serie tv come The Wire, Fuori dal ring, A Gifted Man, Orange Is the New Black, The Brink, American Gods e Candy: Morte in Texas, la miniserie con Jessica Biel e Melanie Lynskey.