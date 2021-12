Halo: un primo sguardo alla Serie TV nella notte dei Game Awards 2021

Come preannunciato da Microsoft e dai curatori del canale Paramount+, in coincidenza dei The Game Awards 2021 è stato possibile ammirare la versione estesa del trailer di presentazione della Serie TV di Halo che sarà trasmessa in tutto il mondo nel 2022.

La serie TV sarà ambientata nell'universo che ci fu presentato nel 2011 da Showtime, 343 Industries e la Amblin Television, con quello che, al tempo, venne descritto come un "epico conflitto nel 26esimo secolo tra gli umani e una minaccia aliena nota come The Covenant".

Il filmato confezionato dagli autori della nuova esperienza di stampo cinematografico legata alla proprietà intellettuale di Halo apre una finestra sulla multiforme dimensione narrativa che farà da sfondo agli eventi vissuti da Master Chief, Cortana e gli Spartan impegnati nella battaglia interplanetaria contro le schiere aliene dei Covenant.

Nei giorni scorsi, Paramount+ ci ha offerto un piccolo antipasto della serie TV e dei suoi protagonisti mostrando Pablo Schreier nei panni di Master Chief. La World Premiere ammirata dal palco dei Game Awards fissa per il 2022 la finestra di lancio della nuova Serie TV di Halo che, in Italia, verrà trasmessa da Sky.