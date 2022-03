Halo, lo showrunner ammette: 'Non abbiamo considerato il gioco'

Manca sempre meno al debutto di Halo, e in attesa di vedere finalmente in live-action lo show tratto da celebre franchise videoludico, lo showrunner ha voluto chiarire ancora una volta che la serie sarà molto diversa da quello che i fan si aspettano, essendosi concentrata soprattutto sui personaggi e non sul gioco che l'ha ispirata.

In un'intervista con Variety, lo showrunner della prima stagione di Halo Steven Kane ha dichiarato di aver lavorato in modo indipendente, al fine di costruire una trama che si focalizzasse molto di più sulle storie dei protagonisti.

"Non abbiamo considerato il gioco", dice Kane. "Non abbiamo parlato del gioco. Abbiamo parlato dei personaggi e del mondo di Halo in generale. Quindi non mi sono mai sentito limitato dal fatto che fosse un gioco".

Già in precedenza è stato chiarito più volte che Halo non sarebbe stata canonica e che quindi si sarebbe svolta in una timeline in parte diversa rispetto a quella presentata dai videogiochi. Il vero fulcro della storia saranno i personaggi e in particolare il Master Chief interpretato da Pablo Schreiber che si evolverà nel corso dei vari episodi e arriverà addirittura a rimuovere il suo iconico elmo.

Questi cambiamenti apportati ad Halo vi spaventano? Fateci sapere come sempre il vostro punto di vista nell'apposita sezione dedicata ai commenti che trovate qui di seguito.