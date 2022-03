Halo, gli showrunner avvertono: 'Non paragonatelo al Master Chief dei videogiochi'

Mentre stanno per partire le riprese di Halo 2 gli showrunner gli showrunner Kyle Killen e Steven Kane hanno voluto dare alcuni avvertimenti ai telespettatori su ciò che devono aspettarsi da questo attesissimo live-action e a quanto pare, i fan non dovranno guardare la serie facendo dei confronti col videogioco da cui è ispirata.

I due autori hanno sottolineato infatti che questo discorso vale soprattutto per il protagonista maschile, il Master Chief di Pablo Schreiber che in realtà sarà molto diverso dal personaggio che abbiamo imparato a conoscere nel franchise nato circa un ventennio fa.

"Penso che, in molti modi, quando giochi come giocatore in prima persona, hai la tua visione di chi è John. Potresti pensare a te stesso come a John perché sei tu in prima persona", ha detto Kane. "Questo è stato un modo per prendere il John che tutti conoscono dal gioco o dalle opere ad esso collegate, e apportare le dovute modifiche, per permettere al pubblico di conoscere John, nello stesso modo in cui impara a conoscere se stesso. Non paragonatelo al Master Chief dei videogiochi. Fate in modo che capisca nel corso del suo viaggio chi è e chi vuole essere e noi con lui".

I cambiamenti apportati ad Halo faranno sicuramente storcere il naso ai fan più accaniti ma sembra che alcune modifiche siano state dettate dal desiderio di coinvolgere il più possibile anche tutti quelli che non hanno mai avuto alcun approccio alle serie di giochi.

