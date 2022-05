Halo, lo showrunner Steven Kane parla di QUELLA rivelazione nell'episodio 6

L'attesissima serie TV di Halo continua a uscire con nuovi episodi ogni settimana: nei giorni scorsi l'episodio 6 di Halo ha introdotto una grande rivelazione, sulla quale è tornato oggi lo showrunner e autore Steven Kane, spiegando perché sia arrivata proprio nella seconda metà della stagione.

Nell'episodio 6 di Halo, infatti, attraverso Master Chief e Makee (rispettivamente interpretati da Pablo Schreiber e Charlie Murphy) ci viene mostrata per la prima volta l'Installazione, ovvero la megastruttura nella cui direzione sembrano puntare tutti gli artefatti. Una rivelazione fondamentale che svela un elemento che rappresenta il fulcro - nonché il nome stesso - del franchise.

In una recente intervista a ComicBook, lo showrunner Steven Kane ha raccontato come si è arrivati a questa rivelazione nella prima stagione della serie TV: "E' successo in maniera abbastanza organica. Stavamo cercando un modo per costruire un legame tra John e Makee che non sembrasse affrettato o forzato" ha spiegato Kane. "Avevamo già stabilito una connessione tra loro quando lui ha toccato l'artefatto su Eridano e lei da Madrigal lo sentiva".

"Quindi mi sono detto, 'E se, invece di essere solo una connessione fisica tra loro, potessero teletrasportarsi mentalmente in questo luogo condiviso e vedere ciò verso cui l'artefatto li richiama, farli incontrare, meravigliando noi e loro allo stesso tempo?'. E' diventato entusiasmante ed ero convinto che fosse così che doveva andare, perché c'era questa necessità" ha proseguito lo showrunner. "Ho pensato che fosse un'ottima piccola anticipazione dell'aspetto di Halo e di ciò che può essere, una forza che fa muovere John e Makee alla ricerca del suo significato".

Nel frattempo, Master Chief e i suoi compagni si preparano all'imminente scontro con le forze aliene e in molti si chiedono quando vedremo in azione il potente laser Spartan in Halo: il prossimo 5 maggio uscirà su Paramount+ e su Sky Atlantic in Italia il settimo dei 9 episodi della prima stagione di Halo.