Halo, successo oltre le critiche: è la seconda serie più vista di sempre su Paramount+

Al di là delle numerosissime critiche mosse ad Halo, la serie Paramount+ è risultata essere comunque un successo, diventando in brevissimo tempo la seconda serie originale più vista di sempre della piattaforma streaming statunitense.

Insomma, l'adattamento televisivo della popolare serie di videogiochi Xbox si è rivelato un grande successo, seconda solo a 1883, lo spin-off del popolarissimo show Yellowstone. La premiere di Halo del marzo scorso ha però addirittura fatto meglio della produzione che racconta le vicende della famiglia Dutton, diventando in 24 ore la serie più vista su Paramount+ al momento del suo lancio.

"Ha una visione politica del mondo da cui le persone attingono e con cui si relazionano", ha detto di Halo David Nevins, chief content officer degli per Paramount+ e presidente e CEO di Showtime. "Per la fantascienza, ha una raffinatezza politica che risuona molto in questi tempi".

Proprio il lancio di Halo ha portato ad un aumento considerevoli degli abbonati alla piattaforma streaming ed ha inoltre riscosso un grande successo soprattutto nel lancio internazionale. La performance dello spettacolo ha già superato le aspettative nei territori dell'America Latina (come il Messico), dove ha ottenuto si sono riscontrati accessi record per Paramount+.

La seconda stagione di Halo annunciata ancora prima del suo debutto riuscirà a rendere finalmente giustizia a questo iconico franchise? Voi che ne dite?