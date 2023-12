Halo, svelata la data d'uscita della stagione 2?

Era diverso tempo che non avevamo più notizie dalla seconda stagione di Halo, ma adesso che siamo entrati nell'ultimo mese dell'anno è giunto il periodo in cui un po' tutti gli studios stanno iniziando ad anticipare le loro produzioni in arrivo nel 2024. Tra queste c'è anche Halo, i cui attesi, nuovi episodi debutteranno proprio l'anno prossimo.

Nella giornata di ieri, Paramount+ ha sorpreso i fan di Halo pubblicando l'intera prima stagione su YouTube. A partire da ora, tutti i nove episodi sono disponibili gratuitamente in streaming, cosa che consentirà a chi non è abbonato a Paramount+ di recuperare la prima stagione. Secondo GamesRadar, la descrizione di YouTube riportava che i fan possono "guardare ogni episodio di Halo in streaming su Paramount+ e mettersi in pari prima della nuova stagione che debutterà in streaming l'8 febbraio".

Tuttavia, questo messaggio è stato rimosso dalla descrizione, quindi potrebbe trattarsi di un caso di leak prematuro della data, oppure la data è ancora soggetta a modifiche.

Ispirata alla celebre serie di videogiochi, Halo è stata sviluppata per Paramount+ da Kyle Killen e Steven Kane. La serie è interpretata da Pablo Schreiber nel ruolo principale di Master Chief e vede la partecipazione di Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Danny Sapani, Jen Taylor, Bokeem Woodbine e Natascha McElhone.

Tra i nuovi arrivi nel cast della seconda stagione di Halo figurano Joseph Morgan e Cristina Rodlo, mentre i personaggi ricorrenti di Fiona O'Shaughnessy e Tylan Bailey sono stati promossi a series regular per la seconda stagione.

La prima stagione ha debuttato nel marzo 2022, anche se era già stata rinnovata per una seconda stagione prima ancora che il primo episodio fosse trasmesso. Il numero di spettatori è stato molto alto, ma i giudizi espressi nelle recensioni sono stati piuttosto contrastanti tra loro, con un punteggio del 70% su Rotten Tomatoes.

Recentemente, la produttrice esecutiva Kiki Wolfkill ha suggerito che tutte le lamentele degli spettatori nei confronti della Stagione 1 sono state prese in considerazione e ha lasciato intendere che la stagione 2 dovrebbe essere accolta meglio al suo arrivo.