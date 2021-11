Halo, il teaser ufficiale della serie mostrato allo showcase XBox

Finalmente l'attesissimo teaser della serie tv di Halo: durante lo showcase per celebrare i 20 anni di XBox è stato mostrato in diretta il teaser di Halo già trapelato online nelle scorse ore.

Il teaser di Halo ci mostra pochissimi dettagli molto ravvicinati ma è in grado di scatenare l'entusiasmo di tutti i fan della celebre saga videoludica: vediamo alcuni dettagli dell'armatura Mjolnir, nonché il Master Chief di Pablo Schreiber che indossa il suo casco, mentre in sottofondo Cortana (a cui torna a prestare la voce Jen Taylor), lo saluta: "Hello, Master Chief".

Il breve teaser si conclude con l'annuncio dell'uscita della serie TV Halo nel 2022: la serie sarà distribuita da Paramount+ nei Paesi in cui è attivo il servizio, mentre in Italia la serie potrebbe debuttare su Sky: infatti, nel nostro Paese, il servizio ParamountPlus arriverà su Sky proprio nel 2022, grazie ad un accordo reso noto nei mesi estivi e che riguarda anche Regno Unito, Germania, Irlanda, Svizzera e Austria.

Halo è stata prodotta da Showtime in collaborazione con 343 Industries e la Amblin Television di Steven Spielberg. La serie TV sarà ambientata nell'universo che ci fu presentato nel 2011, con "un epico conflitto nel 26esimo secolo tra gli umani e una minaccia aliena nota come The Covenant".

Secondo ciò che è stato reso noto finora, vedremo un lato inedito di Master Chief in Halo, mai visto in precedenza nella saga videoludica.