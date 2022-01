Halo, il nuovo trailer sta per arrivare: ecco l'annuncio su Twitter!

Mancano poche ore all'arrivo del nuovo trailer di Halo e in attesa della sua uscita, Paramount+ ha deciso di rilasciare un breve teaser per permettere ai fan del franchise videoludico di ingannare l'attesa.

Nella clip che trovate in calce alla notizia, potete notare voi stessi un gruppo di Spartans che camminano guidati da Master Chief e quello che sembra essere un terminale Covenant. Si alza poi in volo un Pelican. Per il momento non si sa ancora molto dello show, sappiamo però che la serie tv Halo non sarà canonica come già confermato dal team di 343 Industries.

Il nuovo trailer sarà diffuso nel corso della partita della NFL di domenica 30 gennaio 2022. Si tratta della AFC Championship Game, uno dei match più importanti della stagione di football in corso, che vedrà scontrarsi i Cincinnati Bengals e i Kansas City Chiefs a partire dalle 21.05 (ora italiana). Non sappiamo precisamente a che ora verrà rilasciato il nuovo video promozionale di Halo ma, possiamo dire quasi con certezza che sarà sicuramente emozionante.

Il primo trailer di Halo è stato diffuso nel corso della cerimonia dei The Game Awards 2021 e i fan del franchise videoludico non vedono l'ora di saperne di più su questa serie prodotta da Paramount+ che sarà rilasciata nel corso di questo anno.