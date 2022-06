Halo: il trailer onesto mette in evidenza tutto quello che i fan hanno odiato della serie

E alla fine anche la serie televisiva di Halo ha ottenuto il trattamento da trailer onesto da parte come sempre di Screen Junkies. La serie, approdata in streaming su Paramount Plus (da noi è arrivata su Sky) ha diviso notevolmente gli appassionati della saga videoludica, tra chi è rimasto colpito e chi invece ha abbandonato la visone dopo poco.

Detto questo, Screen Junkies ha ufficialmente pubblicato un Honest Trailer per la stagione 1 di Halo, che mette in evidenza le molte lamentele dei fan nei confronti della serie. In particolare, vengono evidenziate le notevoli deviazioni dall'amato videogioco. Il cambiamento più evidente è stato quello di mostrare molto il sottufficiale John-117 Master Chief e di allontanarsi dall'IP, dove lo si intravede a malapena attraverso il casco.

L'Honest Trailer sottolinea anche la grafica datata e piatta e il fatto che gli spettatori abbiano solo un piccolo assaggio dell'Halo, nonostante sia molto apprezzato nel corso della serie. Inoltre, il motivo per cui Master Chief e i suoi Spartan vogliono l'Halo è piuttosto vago. In generale, sembra che i fan siano rimasti più delusi da Halo che impressionati.

Tuttavia, molti hanno sottolineato che sembra che gli showrunner abbiano privilegiato una trama fantascientifica più banale per portare avanti la storia, rivolgendosi a un pubblico generico piuttosto che solamente ai fan del gioco. Con la conferma della seconda stagione, si può solo sperare che gli showrunner seguano i consigli del pubblico e migliorino quanto visto in questa prima stagione di Halo. E in effetti gli showrunner hanno già confermato che ascolteranno le critiche per una Stagione 2 di Halo migliore.

Paramount+ ha rinnovato Halo per una Stagione 2 quasi subito dopo il lancio della prima.