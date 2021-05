Halston: la serie Netflix con Ewan McGregor definita "inaccurata" dagli eredi dell'icona

La miniserie in cinque parti Halston, dedicata all'omonima icona della moda qui interpretata da Ewan McGregor, esordirà sulla piattaforma digitale Netflix il prossimo 14 maggio ma alla vigilia dell'anteprima proprio la famiglia Halston ha diffuso una dichiarazioni che si presenta contro la trasposizione della vita del protagonista.

Secondo gli eredi di Halston la descrizione che si evincerebbe dalla miniserie Netflix non sarebbe accurata e l'immagine che ne deriverebbe sarebbe per questo compromessa. "Gli archivi della famiglia Halston così come la stessa famiglia non sono stati consultati per la serie in arrivo su Netflix che include una versione fittizia inaccurata del celebre fashion designer. Gli archivi Halston rimarranno l'unica fonte definitiva e attendibile sull'uomo e la sua eredità così come le sue carte personali e private e gli effetti".

Celebre per aver reinventato il concetto di moda, soprattutto femminile, che diviene più moderna e urban, il grande punto di forza di Roy Halston Frowick furono i materiali e le texture usate, che gli permisero di arrivare a vestire persino Jacqueline Kennedy.

Ewan McGregor reciterà nella serie accanto a Rory Culkin (Castle Rock) nei panni dell'iconico regista Joel Schumacher (The Lost Boys), Rebecca Davan nei panni di Elsa Peretti, David Pittu (King Kong) nei panni di Joe Eula, Krysta Rodriguez (Daybreak) nei panni di Liza Minnelli (Arrested Development), Sullivan Jones (The Looming Tower) nei panni di Ed Austin e Gianfranco Rodriguez nei panni di Victor Hugo.

La miniserie approderà il 14 maggio su Netflix, in alto su questa pagina potete visualizzarne il trailer ufficiale.

McGregor è attualmente sul set della serie Obi-Wan Kenobi in cui tornerà a interpretare il Maestro Jedi 16 anni dopo la fine della trilogia prequel di Star Wars.