Hamilton: la versione Sing-Along arriva su Disney+

Tre anni dopo l'uscita della versione cinematografica di Hamilton, l'iconico musical ideato da Lin-Manuel Miranda, arriva su Disney+ la versione Sing-Along! Il Sing-Along verrà rilasciato sulla piattaforma di streaming venerdì 30 giugno.

I fan più affezionati potranno cantare le canzoni più amate del musical aiutati dai testi che compariranno in sovrimpressione nella nuova versione Sing-Along. Hamilton è tra i film più visti di Disney+ tanto da far impallidire The Mandalorian! A suon di hip-hop, Lin-Manuel Miranda racconta la vita di Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d'America: la registrazione del musical di Brodway del 2015 è diventata un film, acclamatissimo dalla critica e considerato tra le migliori pellicole del 2020, anche se tristemente Hamilton venne escluso dagli Oscar del 2021.

Il successo di Hamilton è da attribuire principalmente all'approccio contemporaneo e fresco alla storia degli Stati Uniti non si era mai visto prima a Brodway plasmato dalle canzoni e dai testi di Lin-Manuel Miranda che interpreta Alexander Hamilton nel musical.

Nel cast, fortemente inclusivo, anche Daveed Diggs nel ruolo del marchese de Lafayette/Thomas Jefferso, Renée Elise Goldsberry nel ruolo di Angelica Schuyler, Leslie Odom, Jr. nel ruolo dell'avvocato Aaron Burr, con il quale Hamilton viveva un rapporto di continua rivalità. A interpretare George Washington è il candidato al Tony Award Christopher Jackson, mentre Jonathan Groff è Re Giorgio.

Con il rilascio della versione Sing-Along di Hamilton, i fan potranno finalmente cantare insieme ai propri personaggi preferiti!