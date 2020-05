Hana Kimura, Netflix posticipa Terrace House dopo la morte dell'attrice

La notizia della scomparsa di Hara Kimura è stata un duro colpo per il mondo del wrestling, ma in realtà la ragazza ventiduenne aveva un seguito anche per via di una serie Netflix molto nota in Giappone.

Terrace House è un vero e proprio franchise, un reality show in cui dei ragazzi e delle ragazze si ritrovano a condividere un appartamento e a vivere insieme. Terrace House Tokyo 2019-2020 è in realtà la quinta serie appartenente a questa saga, ed è qui che gli utenti Netflix hanno imparato a conoscere meglio Hara Kimura, andando oltre il personaggio che hanno potuto ammirare sui ring della World Wonder Wing Stardom.

Proprio per rispettare questo difficile momento, Netflix ha deciso di sospendere la serie e ha annunciato attraverso un post su Twitter che le puntate 39-44 saranno posticipate a data da destinarsi. L'attrice era infatti parte integrante del cast, era entrata nello show dalla ventesima settimana e sicuramente avrebbe avuto un ruolo di primo piano nelle puntate in questione. Un doppio dispiacere per i fan, che comunque non potranno vedere nuovi episodi per un bel pezzo, dato che la produzione era stata interrotta a causa della pandemia, poco dopo che erano state ultimate le riprese con Kimura.

Le cause della morte non sono ancora state rese note, ma sulla vicenda si ammanta l'ombra del cyberbullismo e alcuni incolpano anche uno dei concorrenti del reality per aver spinto Kimura a quello che sembra essere stato un suicidio. Purtroppo il mondo del wrestling ha dovuto piangere anche la scomparsa di Shad Gaspard, al quale è stato reso omaggio durante SmackDown.