Anche Hank Azaria ricorda Matthew Perry: 'Mi aiutò a restare sobrio'

Nelle ultime ore il mondo dell'intrattenimento è stato scosso dalla morte di Matthew Perry, e molti dei suoi amici e colleghi gli stanno rendendo omaggio. Tra questi, è intervenuto anche uno degli amici più vicini a Perry, l'attore e comico Hank Azaria.

Azaria era infatti molto in confidenza con il famoso attore di Friends e, in un commosso video caricato sul suo profilo Instagram, ha raccontato alcuni affettuosi aneddoti della loro vita insieme, parlando anche di come l'attore di Friends l'abbia anche aiutato molto durante i suoi momenti più difficili.

Ha, ad esempio, narrato di come Perry l'abbia aiutato a uscire dal tunnel dell'alcolismo:

"La prima notte in cui sono andato dagli Alcolisti Anonimi, Matthew mi ha fatto entrare. Durante tutto il primo anno in cui ero sobrio, andavamo agli incontri insieme... Ho dovuto dirlo a lui, in quanto persona sobria, era così premuroso, generoso e saggio, e mi ha assolutamente aiutato a divenire sobrio a mia volta. E ho sempre sperato che avrebbe trovato in se stesso la forza di rimanere lontano dall'alcol il più costantemente possibile."

Ha poi raccontato del loro primo incontro e dei momenti passati insieme a Los Angeles:

"Matthew è stato il primo amico che mi sono fatto a Los Angeles. Quando mi sono spostato là, io avevo 21 anni, lui invece 16. Io e lui diventammo sin da subito buoni amici e per molto tempo siamo stati come fratelli. Insieme bevevamo molto, ridevamo molto, eravamo sempre pronti ad aiutarci l'un l'altro durante i primi giorni della nostra carriera."

In seguito, dopo aver sottolineato quanto fosse divertente anche nella vita reale, si è soffermato sulle difficoltà che ha avuto per via dei dei suoi frequenti abusi di stupefacenti:

"Gli volevo davvero bene. Molti di noi che gli erano vicini sentivano quasi di averlo perso per via della droga e dell'alcol, per via - come ha documentato lui stesso nella sua autobiografia - della sua sofferenza. Ma era soprattutto straziante, per tutti quelli che gli volevano bene e lo conoscevano personalmente. Semplicemente ci mancava. È una delle cose più terribili di questa malattia, ti allontana dalle persone che ami."

Infine, Hank Azaria ha concluso il suo omaggio sottolineando il grande talento attoriale di Matthew Perry:

"Come attore era così brillante. Avrei solamente voluto che tutti noi avessimo avuto la possibilità di vedere come sarebbe stato il resto della sua carriera."

Tuttavia, Azaria non è stato l'unico a ricordare con commozione il famoso attore. Anche Maggie Wheeler ha scritto parole commoventi per ricordare il suo ex-collega e amico, così come hanno fatto molte delle persone che hanno avuto modo di trascorrere del tempo con lui.