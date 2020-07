Hanna 3 si farà: Amazon Prime riconferma il thriller spionistico con Esmé Creed-Miles

Ad appena dieci giorni dalla distribuzione della second stagione Amazon Prime Video rende nota la riconferma di Hanna per la stagione 3: il pubblico deve aver apprezzato il thriller senza quartiere che tra organizzazioni segrete e super soldati ha fatto centro non solo al poligono di tiro.

Nella prima stagione avevamo visto Hanna, la protagonista interpretata da Esmé Creed-Miles, fare i conti con i tanti segreti del progetto Utrax, nato con l'intento di plasmare bambini e trasformarli in soldati senza scrupoli. Nella seconda stagione di Hanna, alla cui recensione di vi rimandiamo, l'abbiamo vista esplorare il mondo esterno e scoprire che un'altra vita è possibile: adesso starà a lei lottare con tutte le sue forze per ottenere la libertà che tanto brama.

"Sono assolutamente entusiasta di poter regalare ad Hanna una terza stagione", ha detto David Farr, sceneggiatore e produttore esecutivo "Quando abbiamo iniziato questo viaggio, avevo in mente una storia che avrebbe scavato nel passato di Hanna, sfidandola in modi completamente nuovi e rispondendo alla domanda: potrà mai appartenere a questo mondo? Sono veramente grato ad Amazon e all'NBCU per averci dato la possibilità di continuare la nostra corsa. Sono anche profondamente in debito con Esmé Creed-Miles e con Mireille Enos per il loro continuo impegno e il loro enorme talento nel portare Hanna e Marissa in un terreno nuovo e inesplorato. Sarà un terzo atto emozionante".

"David continua a realizzare una serie autentica e ricca di azione, con colpi di scena inaspettati e personaggi che lasciano il segno", ha detto Vernon Sanders, dirigente per gli Amazon Studios. "Siamo entusiasti di collaborare con NBCUniversal per portare al pubblico Prime Video un'altra stagione di Hanna".

Le prime due stagioni di Hanna sono già disponibili su Prime Video: se non le avete ancora divorate cosa state aspettando?