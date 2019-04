Hanna: Amazon rinnova la serie per una seconda stagione

Distribuita sulla piattaforma streaming solo qualche giorno fa, la serie Hanna ha iniziato a raccogliere una buona schiera di spettatori, a tal punto che Amazon ha già deciso di rinnovarla per una seconda stagione, in arrivo entro il prossimo anno.

Ebbene sì. La notizia è stata confermata, nella giornata di oggi, dallo stesso creatore della serie, per la gioia di tutti i fan. In una recente intervista, David Farr ha quindi rilasciato una prima ed entusiasmante dichiarazione, in vista delle prossime avventure della protagonista:

"Sono veramente eccitato all'idea di portare Hanna alla prossima fase del suo viaggio. Finora, ho vissuto un'esperienza meravigliosa, grazie anche al supporto di NBCU, Working Title ed Amazon. La prossima stagione ci accompagnerà verso un nuovo ed immaginario mondo. Non vedo l'ora di esplorare nuovi ambienti con questa donna giovane e sola, che è sempre alla ricerca di un proprio luogo di appartenenza e che deve combattere ogni giorno per riuscire a sopravvivere."

Basato sull'omonimo film, la serie vede Esme Creed-Miles nei panni dell'affascinante protagonista, cresciuta dal padre (interpretato da Joel Kinnaman) in una foresta, per poter diventare un'abile combattente. Separatasi dal genitore, la ragazza ha dovuto mettere in gioco tutto il proprio coraggio per farsi strada nel mondo reale.



