Hanna: la guerra ha inizio nello spettacolare trailer della stagione 2

Dopo gli emozionanti avvenimenti della prima stagione, Amazon Prime Video torna alla carica con la seconda stagione di Hanna, in cui ritroviamo la nostra giovane protagonista alle prese con le nuove sfide che la ritrovata libertà comporta.

Nella prima stagione abbiamo conosciuto la coraggiosa Hanna (Esmé Creed-Miles) e la speciale squadra d'élite addestrata dall'organizzazione Ultrax, che con metodo violenti e coercitivi ha creato un gruppo di ragazzi altamente qualificati per ogni genere di missione, da quelle sotto copertura agli omicidi.

Adesso che la posta in gioco diventa più alta e che i ragazzi si avviano alla seconda fase dell'addestramento, Hanna rischierà il tutto per tutto per salvare la sua amica Clara (Yasmin Monet Prince) dal programma Utrax, ora gestito da John Carmichael (Dermot Mulroney) e dal suo braccio destro, Leo Garner (Anthony Welsh).

Ad unirsi a lei nella lotta all'organizzazione senza scrupoli anche Sandy (Áine Rose Daly), Jules (Gianna Kiehl) e altri ragazzi che come lei fuggono dal medesimo passato, che li tormenta incessantemente, ma che sanno di dover affrontare per ottenere la libertà che desiderano più di ogni altra cosa.

Hanna 2 arriverà su Prime Video il prossimo 3 luglio e sarà composto da 8 episodi della durata di un'ora: per una speciale anteprima date un'occhiata al trailer nel player in alto e, se volete saperne di più, passate dalla nostra recensione della prima stagione di Hanna.