Hanna: nuovo teaser per la serie action in arrivo su Prime Video

Amazon ha pubblicato un nuovo teaser per Hanna, l'imminente adattamento televisivo dell'omonimo action thriller diretto da Joe Wright e uscito nel 2011 che vedeva come protagonista Saoirse Ronan. Il filmato, che trovate all'interno della notizia, ci mostra le doti combattive della giovane assassina.

Lo show segue appunto le vicende di Hanna, una giovane ragazza con abilità straordinarie che vuole scoprire la sua vera identità mentre cerca di sfuggire ad un imperterrito ex agente della CIA. Gli episodi della serie sono scritti da David Farr, già co-sceneggiatore del film originale.

Mirelle Enos (The Catch) interpreta Marissa, una ragazza molto forte che nasconde un segreto che la perseguita da anni, un segreto che tornerà a galla con l'apparizione della protagonista Hanna (Esme Creed-Miles) e di suo padre Erik, personaggio interpretato nella serie da Joel Kinnaman (Altered Carbon). Erik è uno scaltro e spietato soldato che negli ultimi 15 anni ha cresciuta la figlia nel nord della Polonia. Isolato dal mondo che una volta conosceva, l'uomo ha insegnato alla figlia tutti i trucchi per sopravvivere con l'unico obiettivo di tenerla in salvo. La ragazza però vorrà liberarsi dalle costrizioni che gli sono state imposte.

Hanna debutterà su Prime Video a marzo di quest'anno. I produttori esecutivi dello show sono Mary Adelstein e Becky Clements insieme a Scott Nemes e JoAnn Alfano della NBC Universal.