Hanna: online un video del dietro le quinte della serie Amazon

Sul canale YouTube di Amazon Video è stato pubblico un nuovo filmato che mostra la lavorazione e le riprese di alcune scene d'azione di Hanna, serie ideata da David Farr e basata sul film omonimo del 2011 con protagonista Saoirse Ronan. Lo show è in onda dal 3 febbraio ed è composto da otto episodi diretti da Sarah Adina Smith.

Hanna racconta le vicende di una ragazzina straordinaria, interpretata da Esme-Creed Miles, che sfugge alle grinfie di un agente della CIA e cerca di capire la verità sulla propria identità. Il primo trailer della serie è stato mostrato nel corso dell'ultimo Super Bowl.



Nel video la giovane Esme-Creed Miles spiega il duro allenamento a cui ha dovuto sottoporsi per poter entrare perfettamente nella parte di Hanna. Prodotta da NBC Universal International Studios, Working Title Television e Amazon Studios, con la partecipazione di Focus Features, Hanna comprende nel cast anche la star di House of Cards e Suicide Squad, Joel Kinnaman, nel ruolo di Erik Heller e Mireille Enos, star della serie tv The Killing, nel ruolo di Marissa Wiegler.



Un allenamento intenso che aveva coinvolto anche Saoirse Ronan nel 2011, quando recitò nel film di Joe Wright, accompagnato dalle musiche dei The Chemical Brothers. Un buon successo per il film che si è tradotto nella produzione, otto anni dopo, di uno show che pare abbia già conquistato diversi spettatori.