Hanna, la stagione 3 sarà l'ultima dello show Amazon Prime Video

E' ufficiale: la serie TV Hanna si concluderà con la terza stagione, in arrivo a breve in streaming su Amazon Prime Video. Hanna 3 è stata riconfermata quest'estate, a pochi giorni dal debutto del secondo ciclo di episodi.

La serie TV Hanna, prodotta da Amazon Prime Video, si ispira all'omonimo film del 2011 diretto da Joe Wright, con Saoirse Roman, Eric Bana e Cate Blanchett.

Nella stagione 3 di Hanna proseguono le avventure della ragazza, interpretata dall'attrice britannica Esmé Creed-Miles, che è stata creata dalla sinistra organizzazione Utrax e addestrata per diventare un'assassina.

Adesso Hanna sta tentando in segreto di distruggere Utrax dall'interno per liberarsi dalla loro presa, insieme a colei che era una nemica, l'ex-agente CIA Marissa Wiegler (interpretata da Mireille Enos). Insieme, hanno convinto l'agente John Carmichael (Dermot Mulroney) ad aiutarle in questa missione, ma allo stesso tempo Sandy (Áine Rose Daly) e Jules (Gianna Kiehl) stanno iniziando ad avere sospetti sui piani di Hanna. Nell'avvicinarsi al suo obiettivo, Hanna non scopre solo dei piani che cambieranno il mondo, ma anche qual è il vero potere dietro Utrax che si frappone tra lei e la libertà.

Lo show aveva debuttato nel 2019, con una seconda stagione uscita nell'estate del 2020, mentre il terzo ciclo di episodi sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video dal 24 novembre. Nell'attesa, date un'occhiata al trailer di Hanna 3 svelato poche settimane fa.