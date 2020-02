Hannah Montana: Billy Ray Cyrus conferma le voci sul prequel

Il lancio di Disney+ ha generato un aumento dell'offerta e delle possibilità produttive per Disney, che negli ultimi mesi sta valutando diverse idee che riguardano anche show tv che in passato hanno avuto grande successo e che ora potrebbero tornare con un prequel o un sequel. Tutto ciò potrebbe accadere anche con Hannah Montana.

Nel corso di un'intervista con Hollywood Life, Billy Ray Cyrus ha parlato della possibilità di vedere presto concretizzato un prequel di Hannah Montana, show che vedeva protagonista proprio la figlia, Miley Cyrus.

"Stanno parlando per realizzare un prequel, fosse per me lo farei in un batter d'occhio. Significherebbe anche poter tornare ad avere i capelloni" ha scherzato Cyrus.



"Penso che esista una storia intera che ha portato Miley a diventare Hannah Montana" prosegue il padre della popstar. I fan ricorderanno come il padre di Miley, Billy Ray Cyrus, entrò a far parte di Hannah Montana, interpretando Robby Stewart: un popolare cantante country ritirato a vita privata dopo la morte della moglie. Quando Miley Cyrus venne scelta per interpretare Hannah, Robby Stewart indossò un paio di baffi finti e finse di essere il manager/padre di Hannah.

"Mi avevano scelto come suo padre e io dissi 'Dovrebbero prendere un attore vero, non voglio rovinare questo show'. Questa è una sceneggiatura fantastica". Al momento rimangono solo voci, senza conferme concrete.

Su Everyeye trovate la recensione di Hannah Montana - Il film. Per quanto riguarda Hannah Montana...di recente Miley Cyrus ha partecipato ad un episodio di Black Mirror.