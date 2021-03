Hannah Montana, la lettera di Miley Cyrus a 15 anni dal debutto della serie Disney Channel

L'abbiamo conosciuta in tante vesti differenti, come cantante e attrice, come celebrità dalle mille sfaccettature. Ma per tutti Miley Cyrus è stata fin dall'inizio l' interprete di Hannah Montana. E adesso, è proprio lei a tornare alle radici con una lettera indirizzata al suo alter ego biondo con la frangetta.

15 anni fa andava in onda negli Stati Uniti il primo episodio di Hannah Montana, serie tv di Disney Channel che avrebbe presto raggiunto un enorme successo, e che dopo quattro stagioni avrebbe generato anche un film Hannah Montana The Movie.

E in occasione dell'anniversario del suo debutto, Miley Cyrus ha pubblicato sui social una commovente lettera di ringraziamento.

"Ciao Hannah, è un po' che non ci si sente. 15 anni, per essere esatti. Da quella prima volta che ho portato quella frangetta bionda nel tentativo di nascondere la mia identità. Poi ho messo su quella vestaglia rosa con le scintillanti lettere HM cucite sul cuore. Non sapevo allora... Che è lì che saresti vissuta per sempre. Non solo per me, ma anche per altre milioni di persone nel mondo" ha esordito la cantante e attrice "Sebbene tu sia considerata un semplice alter ego, c'è stato un periodo della mia vita in cui eri più tu a custodire la mia identità in un tuo guanto, che io nelle mie stesse mani. Abbiamo avuto uno scambio equo, nel quale tu mi hai portato un'incredibile fama in cambio dell'anonimato che potevo invece darti io. Ma da allora, così tante cose sono cambiate".

"Io e te abbiamo ne abbiamo passate tante insieme. Abbiamo condiviso tate prime volte. Tante ultime volte. Alti e bassi. Lacrime e risate. Persi mio nonno, il padre di mio padre, mentre ero sul set a girare un episodio della prima stagione. Voleva arrivare almeno al giorno del debutto dello show, il 24 marzo, ma ci ha lasciati il 28 febbraio. Per fortuna è riuscito a vedere il promo che uscì con High School Musical, e mi disse che era uno dei momenti che più lo avevano reso orgoglioso nella vita" continua, per poi concludere "Hannah, spero che tu mi stia ascoltando e che crederai alle mie parole. Hai tutto il mio affetto e la mia gratitudine. Averti potuto dare vita in quei sei anni è stato un onore. Sono in debito non solo con te, ma a tutti coloro che hanno creduto in me fin dall'inizio. Hai tutta la mia lealtà e il mio apprezzamento. Davvero, grazie di tutto".