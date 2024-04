Hannah Waddingham a muso duro contro il fotografo: 'Non dirmi di far vedere le gambe!'

Un video pubblicato sui social ha mostrato un brutto dietro le quinte degli Olivier Awards in cui Hanna Waddingham si è ritrovata a doversi confrontare con un fotografo dopo che l’uomo le avrebbe apparentemente chiesto di mostrare le gambe all’obiettivo. Nella clip si vede l’attrice allontanarsi alla richiesta, scatenando la polemica su X.

Dopo aver riportato le parole di Hanna Waddingham a proposito della scena di Waterboarding in Game of Thrones, torniamo ad occuparci dell’attrice britannica per condividere il post, apparso sul social network di Elon Musk e che testimonia il momento del contrasto tra l’operatore e l’interprete.

Fermatasi sulla scalinata per le foto di rito, la Waddingham si rivolge improvvisamente ai fotografi, parlando in particolare a uno di essi, visibilmente infastidita: “Oh mio Dio, non avresti mai detto una cosa del genere ad un uomo. Non fare lo str***o, altrimenti me ne vado. Non dire ‘Fammi vedere la gamba’. No”.

In seguito ad un altro rapido scambio di battute lontano dal microfono, l’attrice si allontana tra l’approvazione delle donne presenti, che hanno apprezzato la presa di posizione.

La reazione del web non si è fatta attendere, con gli utenti della Rete che si sono mostrati solidali nei confronti della londinese e indignati dalla richiesta, in qualche modo sconcertante e rivelatrice di un sessismo, neanche troppo latente, ancora imperante nell’industria.

A proposito dell’interprete, vi lasciamo alle parole di apprezzamento di Hannah Weddingham nei confronti Tom Cruise.

