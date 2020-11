Hannibal 4, Mads Mikkelsen vorrebbe Buffalo Bill nell'eventuale nuova stagione

Attualmente Mads Mikkelsen è impegnato in un tour promozionale dello straordinario Un altro giro di Thomas Vinterberg, film che rappresenterà la Danimarca agli Oscar 2021, e tra una smentita su Animali Fantastici 3 e qualche approfondimento sul progetto in esame, l'attore ha avuto modo di tornare a parlare anche di Hannibal 4.

Parlando dunque ai microfoni di IndieWire, Mikkelsen ha espresso alcuni suoi personali desideri per questa eventuale (e sperata, e attesa, e complicata) quarta stagione dello show NBC ideato da Bryan Fuller, divenuto velocemente cult per la sua estetica e i suoi tratti da thriller psicologico formalmente inquietanti e sofisticati.



Ha rivelato l'interprete: "Non credo sia una segreto che semmai dovessimo girarla, ci piacerebbe entrare nella zona narrativa de Il Silenzio degli Innocenti. È stato un problema sin dall'inizio perché non avevano i diritti del libro. Ma è ovviamente la parte del racconto più famosa dedicata ad Hannibal Lecter e ci piacerebbe arrivarci. Cambieremmo un po' le cose e renderemmo forse il racconto più folle, ma quella storia è terribilmente interessante, così come i personaggi presenti. Cambieremmo i sessi e magari inseriremmo uno o due personaggi aggiuntivi. Ci piacerebbe trovare qualcuno che interpreti al meglio Buffalo Bill. Abbiamo trovato un Hannibal, quinti è possibile".



Chi vedrebbe bene lui come Buffalo Bill?: "Michael Pitt. Purtroppo lo abbiamo già usato per il ruolo di Mason, ma sarebbe un Buffalo Bill fantastico". Purtroppo i diritti de Il Silenzio degli Innocenti sono stati venduti alla CBS per una serie originale intitolata Clarice, dunque non sarebbe possibile sfruttarlo per Hannibal 4, semmai dovesse vedere la luce.



