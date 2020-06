Hannibal 4, Netflix sta sviluppando una nuova stagione? Ecco cosa ce lo fa pensare

I cambiamenti apportati da Netflix ad Hannibal non sono sfuggiti agli occhi attenti dei fan, convinti che tutte queste attenzioni per lo show siano il segnale di un ritorno di Hannibal Lecter e William Graham.

Tanti si sono gustati nuovamente le tre stagioni da quando Netflix ha acquistato i diritti della serie precedentemente trasmessa dalla NBC, e molti, oltre i fan di ritorno, sono quelli che l'hanno scoperta per la prima volta.

Chi ha visto Hannibal fino alla fine sa quanto quel finale lasci largo spazio all'immaginazione dello spettatore per il proseguimento della serie. Tant'è che sono state fatte ipotesi su come potrebbe proseguire Hannibal 4 dopo gli avvenimenti della terza stagione.

Nelle ultime ore i Fannibals si sono scatenati su Twitter, convinti che l'aggiustamento di piccoli dettagli della serie non fanno altro che confermare l'intenzione di fare una nuova stagione: "Voglio dire perché preoccuparsi di tutto ciò se almeno non ci stessero pensando... stanno migliorando l'esperienza di visione per i fan e i nuovi spettatori. Perché vogliono che abbia successo?".

Sarà davvero così? Se Netflix si stia preparando o meno ad una quarta stagione di Hannibal non ci è dato sapere, non essendosi ancora pronunciata in merito, ma tutte queste attenzioni particolari per lo show destano più di qualche sospetto. Non ci resta che attendere e sperare che le richieste dei fan vengano ascoltate dal colosso dello streming.