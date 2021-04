Hannibal, l'atteso bacio tra Mads Mikkelsen e Hugh Dancy poteva avvenire nella stagione 3

La terza stagione di Hannibal si sarebbe potuta concludere con un bacio tra i due tra i protagonisti Mads Mikkelsen e Hugh Dancy. A rivelarlo è stato lo stesso interprete di Hannibal Lecter durante una recente intervista rilasciata a Vulture.

Parlando della tensione sessuale tra Hannibal e William nel finale della stagione 3, infatti, la prossima star di Indiana Jones ha spiegato che il momento tanto atteso dai fan sarebbe potuto avvenire davvero nell'ultimo episodio andato in onda: "In realtà abbiamo girato un paio di scene in cui ci guardavamo ed era un po' troppo evidente, era quasi un bacio. Io e Ugh abbiamo detto 'Perché no?'. Proviamo, potrebbe essere bello. Però non siamo mai andati per il bacio. Bryan lo adorava, ma pensava che fosse troppo evidente. E aveva assolutamente ragione. Eravamo bloccati. Anche molti fan lo volevano, è stato oggetto di fan art omoerotiche. E per una buona ragione, perché sono uniti in molti modi come gemelli. Ma non abbiamo mai voluto che fosse una questione fisica. Era qualcosa di molto più grande."

Vi ricordiamo che qualche settimana fa, in occasione del sesto anniversario della conclusione della serie NBC, l'hashtag #HannibalDeservesMore ha iniziato a circolare in rete per attirare l'attenzione intorno ad un potenziale revival di Hannibal. Tuttavia, nonostante lo stesso Mikkelsen abbia confermato il suo interesse a riprendere i panni del personaggio, al momento non è arrivata alcuna risposta da parte di NBC.