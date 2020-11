Hannibal, Bryan Fuller sulla quarta stagione: 'Mi ero ispirato ad Inception'

La cancellazione della serie con Mads Mikkelsen ha deluso tutti i fan, che sperano ancora in una quarta stagione di Hannibal. Nel frattempo Bryan Fuller ha parlato dei suoi piani per le puntate inedite dello show.

Il creatore della serie TV su Hannibal ha rivelato ai giornalisti di The Rolling Stones come avrebbe voluto continuare la storia dello show, e in particolare come avrebbe fatto evolvere il rapporto tra Hannibal Lecter e Will Graham. Ecco il suo commento: "Non voglio fare un rebranding, ma esplorare di nuovo le vecchie dinamiche con una visuale diversa, volevo far vedere Will Graham e Hannibal che si incontravano in un modo differente. Credo che potrei descrivere la quarta stagione come Inception incontra Angel Heart, quindi ci saranno realtà poco chiare e giochi mentali. La cosa più interessante è che essendo ambientata principalmente nella mente di Will Graham anche attori che sono già morti potranno tornare nella serie TV".

Per adesso comunque non è ancora stato annunciato il ritorno dello show prodotto dalla NBC, cancellato ormai cinque anni fa dopo sole tre stagioni nonostante il grande successo di critica ottenuto. Infine vi segnaliamo un'altra intervista al creatore di Hannibal, in cui discute dell'arrivo dello show nel catalogo di Netflix.