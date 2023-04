Hannibal, Bryan Fuller svela come sarebbe stata la Stagione 4: 'Erotica e intima'

Sono già passati dieci anni dal debutto del primo episodio di Hannibal, la serie della NBC creata da Bryan Fuller e basata sul personaggio nato dalla penna di Thomas Harris e protagonista di molti dei suoi romanzi. Nel corso di una recente intervista, Fuller ha svelato il tipo di appeal che avrebbe avuto la pianificata quarta stagione dello show.

L'insistente richiesta da parte della sua piccola ma rumorosa fanbase l'ha mantenuta in onda molto più a lungo di quanto ci si potesse aspettare. Anche se sono passati otto anni dal finale della terza stagione, le voci su una quarta stagione di Hannibal non si sono mai sopite e non mostrano alcuna battuta di arresto.

Parlando con Nerdist in un'intervista in occasione del nuovo anniversario, al creatore e showrunner della serie Bryan Fuller è stato chiesto di parlare della quarta stagione prevista per lo show (qualcosa su cui si sta arrovellando da un po' di tempo). Ha avuto tre parole, stuzzicanti: "Ammaliante, erotica, intima". Già in precedenza, Fuller aveva espresso un rimpianto per Hannibal.

Fuller ha poi parlato delle sue idee per una quarta stagione dello show, rivelando che le sue riflessioni sono solo "diventate più profonde". L'autore ha infatti aggiunto: "Non è cambiato molto in termini di come la sto immaginando, ma è diventata più profonda. C'è qualcosa che riguarda il punto in cui abbiamo lasciato Will e Hannibal alla scogliera e la potenza della tenerezza e dell'intimità che stanno vivendo in quel momento che sembra acquisire la forma di una rampa di lancio. Non credo che ci tireremmo indietro, ma avremmo continuato in quella traiettoria e quel livello di esplorazione intima tra questi due uomini e la loro storia d'amore queer, il loro confondersi di identità queer. E come questo si manifesti in una narrazione che possiamo seguire. Quindi non si tratta tanto di un'evoluzione quanto di un'estrapolazione di ciò che era previsto o è previsto per la quarta stagione".

Il creatore della serie ha poi aggiunto che a volte i fan dello show lo contattano per dirgli che la terza stagione di Hannibal non è piaciuta, apparentemente proprio a causa delle sfumature queer più evidenti che sono state messe in evidenza. Secondo Fuller, se si realizzassero altri episodi, la serie andrebbe proprio in quella direzione.

"Se non vi è piaciuta la terza stagione, probabilmente non vi piacerà la quarta, ma se vi è piaciuta questa traiettoria, avreste apprezzato il modo in cui si sarebbe sviluppata", ha detto Fuller.