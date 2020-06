Hannibal, su cosa potrebbe basarsi la quarta stagione? Ecco alcune ipotesi

Dopo che Netflix ha acquistato i diritti per Hannibal, trasmettendo dal 5 giugno - nei soli Stati Uniti - le tre stagioni di questa bellissima serie psicologica, i fan del doctor Lecter sono andati in visibilio e molti si domandano se ci sarà una quarta stagione nel prossimo futuro.

Anche lo stesso Mads Mikkelsen ha manifestato il suo interesse nel proseguire Hannibal insieme al resto dello staff, e sembra che ci siano i presupposti per il proseguimento dello show. La serie è una delle più belle degli ultimi anni, con un cast eccezionale ed una storia raffinata e coinvolgente come poche.

Ma come potrebbe proseguire lo strano intreccio che coinvolge Hannibal Lecter e Will Graham? Nella terza stagione, ricordiamolo, li abbiamo lasciati dopo aver pugnalato a morte Francis Dolarhyde alias Red Dragon (la stagione si ispira proprio al libro omonimo), feriti sulla scogliera dalla quale Graham spinge entrambi giù trascinando con sé Hannibal in un abbraccio.

Bryan Fuller, l'ideatore della serie, già da tempo sta facendo la corte per ottenere i diritti per "The Silence of the Lambs" ed aggiungere così Clarice Starling nella serie, ma la cosa sembra improbabile ora che la CBS ha in attivo una serie incentrata proprio sul suo personaggio.

Sembra invece più probabile che un'ipotetica quarta stagione di Hannibal possa fare ritorno alle dinamiche della prima stagione, parola di Hugh Dancy: "Bryan Fuller me lo ha accennato ... beh, mi ha fatto una panoramica di ciò che voleva fare con la quarta stagione, [...] ci ha riportato alla prima stagione in un modo molto inaspettato e ha avuto un senso totale di quel finale di cliffhanger; sembrava giustificato. È nato da una parte di uno dei libri, ma non era la trama di Clarice / Silence of the Lambs".

Altra possibilità accennata da Fuller è quella di fondere Inception con Angel Heart, il thriller incentrato sui sogni di Nolan con l'horror di Parker, ma non ci sono ulteriori dettagli su questa ipotesi, anche se potrebbe essere un viaggio nella mente ancora più contorto ed oscuro di quanto già non lo sia stato fin'ora.

Niente conferme, ma il cast in toto sembra davvero ben disposto a proseguire con un'altra stagione, e di sicuro le idee non mancano a Bryan Fuller, che aveva affermato di non aver rinunciato ad Hannibal 4. Non ci resta che attendere si saperne di più e se Netflix Italia prenderà presto i diritti dello show. E voi, sareste felici di rivedere Hannibal Lecter?