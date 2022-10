Hannibal, il creatore Bryan Fuller si difende: 'Mai fatto queerbaiting'

Da marzo di quest'anno tutte le stagioni di Hannibal sono disponibili su Amazon Prime Video, per chi volesse guardarle nuovamente o per chi volesse farlo per la prima volta. La serie è tornata da poco a far parlare di sé, ma questa volta per difendersi dalle accuse di queerbaiting.

Non è la prima volta che una serie tv si è trovata ad affrontare una situazione del genere. Se l'anno scorso l'accusa di 'flirtare' un po' troppo con il pubblico LGBTQ+ è piombata su Falcon and The Winter Soldier, ora è toccato ad Hannibal, serie basata sui romanzi di Thomas Harris e sviluppata da Bryan Fuller. Proprio quest'ultimo ha apertamente difeso la relazione tra Will Graham e Hannibal Lecter che, nella serie, sono costantemente legati da un'intensa tensione omoerotica. Per Fuller, chi sostiene che la narrazione del loro rapporto abbia avuto come obbiettivo quello di lavorare sottotraccia per attirare il pubblico queer è "cinico e un po' folle".

Nulla di subdolo, nessuna strategia di marketing maldestramente nascosta. La serie è estremamente autentica e "esplorare la queerness da un punto di vista eteronormativo è un percorso complicato", ha raccontato Fuller ad IndieWire, aggiungendo: "Sicuramente è iniziato come una coppia di uomini che sperimenta un'intimità più grande di quella che aveva mai sperimentato prima. Poi è stata in grado di passare attraverso questa esperienza a un'intimità qualificata come amore. Poi un'intimità fisica tra loro, in cui entrambi penetrano un uomo, che è il culmine della loro relazione reciproca. Poi cadono l'uno nelle braccia dell'altra e finiscono in un precipizio. Non ho mai avuto la sensazione di fare queerbaiting. Credo che sia una parola d'ordine per molte persone che vogliono trovare qualcosa di cui lamentarsi perché si sentono ingannate o fuorviate. La crescente queerness di ciò che accade tra Will e Hannibal non è mai stata sfruttata!".

Nonostante tutto, Bryan Fuller ha comunque un rimpianto per il suo Hannibal e Will Graham.