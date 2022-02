Hannibal, il creatore della serie con Mads Mikkelson ha un rimpianto: ecco quale

Mentre tutti continuano a sperare nell'arrivo della possibile stagione 4 di Hannibal, il creatore della serie Bryan Fuller ha parlato di quello che è di fatto uno dei suoi più grandi rimpianti in merito allo show NBC con protagonista Mads Mikkelson.

Come tutti gli spettatori ricorderanno certamente, tra il personaggio di Hannibal Lecter e quello di Will Graham interpretato da Hugh Dancy c'era un legame davvero profondo, tanto da far pensare a molti che questa particolare amicizia sarebbe sfociata prima o poi in qualcosa di più. Il finale della serie ha avvicinato la coppia più che mai, ma non abbastanza da mostrare un loro bacio. E proprio questa scena mancata crea non pochi rimorsi a Bryan Fuller.

"Ci sono state diverse riprese ma non c'è mai stato un vero e proprio bacio", ha detto l'ideatore dello show a EW. "Ma c'è stata una lunga ripresa in cui le labbra di Mads si sono aperte e sembrava che stessero per posarsi sulla bocca di Will ma di fatto non è successo nulla. Mi sono sempre posto troppi problemi. Non ho voluto rendere la loro storia d'amore prevedibile, artificiale o forzata. Ho sempre voluto che fosse organica. In quel momento ero convinto che c'era qualcosa nell'avvicinarsi l'uno all'altro e guardarsi profondamente negli occhi che mi sembrava più autentico e romantico di quanto non sarebbe mai stato un bacio".

Fuller ha poi aggiunto: "Ma se dovessi farlo di nuovo, probabilmente mostrerei un loro bacio. Metterei da parte la mia costante preoccupazione sull'autenticità della loro storia e mostrerei qualcosa di più. Ho fatto quello che all'epoca mi sembrava più giusto ma ora credo di non esserne così convinto".

Sul bacio mai mostrato in Hannibal lo scorso anno si è espresso anche Mads Mikkelsen, sottolineando come la relazione tra il profiler e il serial killer fosse evidentemente molto più profonda di quanto non sia stato mostrato nella serie. Voi cosa avreste fatto al posto di Fuller? Ditecelo nei commenti.