Hannibal, l'hashtag #HannibalDeservesMore spopola sul web: in arrivo un revival?

Mentre ci avviciniamo al sesto anniversario dalla conclusione della serie NBC, Hannibal, la fanbase dello show con Mads Mikkelsen non si arrende e il mese scorso ha iniziato un rewatch di massa con l'hashtag #HannibalDeservesMore per attirare l'attenzione sul desiderio collettivo di aumentare l'attenzione intorno alla serie.

Anche secondo Mads Mikkelsen esiste questo interesse mai sopito nei confronti della serie. Parlando di una possibile quarta stagione, Mikkelsen ha dichiarato che nessuno rifiuterebbe Hannibal 4:"Da quando Hannibal ha trovato una nuova casa con Netflix i colloqui sono ripresi... Non credo che troverai un membro del cast ancora vivo che direbbe 'No, grazie'. Ci siamo divertiti moltissimo".



Ancor prima che Hannibal chiudesse ufficialmente i battenti, il cast e la troupe avevano deciso di fare di tutto per poter proseguire lo show, per non parlare delle idee per la trama. Basterà l'amore dei fan per tornare a vedere nuove avventure di Hannibal?

La serie racconta la storia del profiler dell'FBI, Will Graham (Hugh Dancy), che grazie alle sue doti è in grado di entrare nella mente di un killer come nessun altro. Tuttavia questo impegno costante lo conducono in bilico tra la ragione e la follia e per ritrovare l'equilibrio viene affiancato allo psichiatra Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen), ignorando che in quest'ultimo si nascondono follie ben peggiori.

Il cast comprende anche Laurence Fishburne e Gillian Anderson.



Scoprite infine su cosa potrebbe basarsi la stagione 4 di Hannibal.