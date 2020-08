Hannibal, Mads Mikkelsen incrocia le dita: 'Continuo a sperare nella quarta stagione'

Nonostante le varie voci che si susseguono insistentemente da anni, non vi è ancora nessuna ufficialità in merito alla quarta stagione di Hannibal, la serie tratta dai libri di Thomas Harris e basata sulle vicende dell'iconico killer cannibale.

In molti speravano che l'arrivo della serie su Netflix avrebbe spianato la strada alla realizzazione di Hannibal 4 ma, per il momento non sembrano esserci particolari novità, nonostante il cast dello show abbia più volte annunciato di essere pronto a ritornare sul set per nuovi e sanguinosi episodi.

Tra i protagonisti figura in maniera indiscussa Mads Mikkelsen, l'attore danese che ha interpretato fin qui in maniera magistrale, il medico psichiatra Hannibal Lecter, ossessionato dall'ingestione di esseri umani.

La star che vanta tra l'altro il ruolo del cattivo Kaecilius nel film Doctor Strange del Marvel Cinematic Universe, di recente intervistato nella sua casa di Copenhagen dove ha trascorso il lockdown, ha ammesso di sperare ardentemente in una nuova stagione dello show e di incrociare le dita affinché ciò avvenga.

"È stata un'esperienza così unica che continuo ad incrociare le dita e a sperare con tutto me stesso che la serie venga ripresa di nuovo e che potremo girare una quarta stagione per chiudere tutto". Mikkelsen ha poi aggiunto che c'è ancora molto da raccontare e che, già ci sono grandi progetti per Hannibal: "Sarei molto interessato a concludere la vicenda in qualche modo. C'era ancora una storia che non vedevamo l'ora di raccontare e che dovrebbe essere ambientata cinque anni dopo la fine della terza stagione".