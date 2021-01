Hannibal, Mads Mikkelsen: 'Nessuno rifiuterebbe di lavorare sulla stagione 4'

Si continua a discutere di una eventuale quarta stagione di Hannibal: questa volta l'attore Mads Mikkelsen ha discusso del successo ottenuto dalla serie dopo il suo debutto nel catalogo americano di Netflix.

L'interprete di Hannibal Lecter ha partecipato ad una puntata del podcast intitolato "Happy Sad Confused", dove ha discusso del futuro dello show e del suo arrivo nel catalogo di Netflix USA. Ecco un suo commento, che siamo sicuri farà felici i numerosi fan dell'opera incentrata sulle vicende del personaggio interpretato da Mads Mikkelsen: "Da quando Hannibal ha trovato una nuova casa in Netflix, si è tornati a discutere della quarta stagione... Non credo riusciresti a trovare un membro del cast vivo che rifiuterebbe di tornare a lavorarci. È piaciuta molto a tutti". Nonostante queste parole, in molti credono che i suoi nuovi impegni nel ruolo di Grindelwald renderebbero molto più complicato lavorare su una eventuale quarta stagione di Hannibal.

Non resta che aspettare per scoprire se l'attesa quarta parte dello show sarà prodotta da Netflix, se cercate altre indiscrezioni sulla serie, vi segnaliamo questa intervista a Bryan Fuller di Hannibal, in cui rivela a quali opere si è ispirato per i suoi lavori, invece ecco alcune nostre ipotesi sulla trama della quarta stagione.