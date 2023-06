Hannibal, Mads Mikkelsen su una possibile stagione 4: 'Basterebbe trovargli casa'

Hannibal è ancora affamato: Mads Mikkelsen non sembra allontanare del tutto l'ipotesi di una quarta stagione di Hannibal, serie thriller tra le più sottovalutate della TV.

La scia di sangue di Hannibal ha condotto, nella terza stagione, i più appassionati a Firenze, città chiave del personaggio nato dalla penna di Thomas Harris. Il mancato rinnovo della quarta stagione della serie TV di Bryan Fuller è una ferita che non accenna a rimarginarsi nel pubblico: i voli di fantasia di Bryan Fuller su una quarta stagione hanno lasciato i fan con l'amaro in bocca ( e asciutte di sangue le labbra del Dott. Lecter), ma Mads Mikkelsen si è mostrato ancora molto legato al personaggio ai microfoni di Deadline nel corso della premier di Indiana Jones e il quadrante del destino, nel quale l'attore interpreta il villain Jürgen Voller.

"C'è sempre una possibilità... c'è sempre una possibilità - ha detto Mikkelsen - si tratta solo di trovargli una casa. Ovviamente il tempo sta per scadere. Non possiamo di certo aspettare 20 anni… ma nei prossimi due anni, se qualcuno dovesse trovare una casa di produzione, siamo tutti pronti a riprenderla".

L'ultimo episodio di Hannibal è andato in onda ben otto anni fa, ma i fan non hanno mai dimenticato Hannibal di Mads Mikkelsen e i possibili scenari che avrebbe aperto in una quarta stagione tra sangue e passione: noi abbiamo provato a fare qualche ipotesi su Hannibal 4, ma nell'attesa di possibili sviluppi potete recuperare le tre stagioni di Hannibal su Prime Video.