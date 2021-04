Hannibal, Mads Mikkelsen su una possibile stagione 4: 'Tutti vogliamo tornare sul set'

Tutti vogliono una quarta stagione di Hannibal, e il primo della lista è proprio il protagonista della serie, Mads Mikkelsen. Ma cosa ne pensa il resto del cast?

Mentre i fan continuano a sperare in una quarta stagione di Hannibal, lo stesso vale per il creatore della serie Bryan Fuller e perla star dello show, Mads Mikkelsen, che in una recente intervista ha ricordato come fosse lavorare sul set dello show.

"Il lavoro in sé era brutale, perché le ore sul set erano tante, con gli script che arrivavano all'ultimo minuto" ha spiegato l'attore "Si tratta di televisione e quello che facevamo era elaborato. I testi erano ad alto quoziente intellettivo. I monologhi e i dialoghi riguardavano sempre l'arte o la musica. Dovevi imparare il giapponese o l'ungherese e termini che semplicemente non avevi mai sentito prima. E dovevi farlo nel giro di due ore perché arrivava sempre tutto all'ultimo"

Ma nonostante la complessità della serie, tutto il cast non vedrebbe l'ora di tornare: "Detto questo, amerei tornare. Tutti vorrebbero tornare sul set, anche se solo per una stagione, e se siamo sicuri di ciò, [sono certo che] Bryan Fuller può portarla al termine in modo adeguato, sorprendente e meraviglioso".

E voi cosa ne pensate, vedremo mai una nuova stagione di Hannibal?